Nel vaudeville sulla legge elettorale tutti contro tutti ma tutti d’accordo

Nella scena politica attuale, la discussione sulla legge elettorale si svolge come un vero e proprio spettacolo, con protagonisti che si scambiano accuse e posizioni opposte. La proposta nota come Melonellum viene affrontata senza particolari sorprese, con i partecipanti che seguono un copione già visto in passato. La scena si ripete, e tutti si assumono i ruoli che hanno interpretato più volte, senza grandi variazioni.

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