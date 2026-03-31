La campagna elettorale entra nel vivo e sul passaggio dell' igiene urbana a Ecolan è tutti contro tutti

La campagna elettorale a Teatina si surriscalda con il dibattito sulla gestione dell’igiene urbana. La decisione dell’amministrazione comunale di affidare il servizio alla società Ecolan è al centro delle discussioni politiche, con posizioni opposte tra gli esponenti coinvolti. La questione riguarda principalmente l’affidamento del servizio e le conseguenze di questa scelta, che sta generando divisioni tra le diverse forze politiche locali.

La scelta dell'amministrazione comunale teatina di affidare il servizio di igiene urbana alla società Ecolan, con tutto ciò che questa decisione si trascina dietro, diventa il primo tema caldo della campagna elettorale teatina. Pochi giorni fa, infatti la giunta Ferrara ha dato il via libera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La campagna elettorale entra nel vivo e sul passaggio dell'igiene urbana a Ecolan è tutti contro tutti Articoli correlati Servizio di igiene urbana a Ecolan, il Polo civico: "Necessari approfondimenti dalla nuova consiliatura""Riteniamo opportuno, prima della definizione delle linee, approfondire in modo puntuale ulteriori aspetti circa la soluzione individuata", dice il... Sì della giunta al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa: ecco l'iter per l'affidamentoFra le novità, la trasformazione dell’area di Santa Filomena in centro operativo attrezzato, eliminando criticità ambientali legate al trasbordo dei...