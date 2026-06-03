Gabriele Parpiglia è stato convocato come testimone nel procedimento legale riguardante Alfonso Signorini, coinvolto in un'accusa di violenza sessuale. La testimonianza si inserisce nelle indagini in corso e riguarda le circostanze delle accuse rivolte all'ex direttore di un noto programma televisivo. Non sono stati resi noti altri dettagli sul contenuto dell'audizione o sulle parti coinvolte. La procedura è ancora in fase preliminare e si attende l'esito delle indagini.

Gabriele Parpiglia è stato chiamato a testimoniare per il caso di Alfonso Signorini in merito alle accuse di violenza sessuale Non si parlava da un po’ del caos che riguardaAlfonso Signorini, ad oggi indagato per violenza sessuale. Adesso uno dei suoi ex collaboratori, che ha lavorato al suo fianco per anni aChi,Gabriele Parpiglia, è stato chiamato a testimoniare al processo, in quanto pare sia a conoscenza dei fatti. A rendere nota la notizia è stato proprio lui che l’ha commentata scrivendo “E’ l’ora della verità“. Da quando sono emerse le prime rivelazioni suAlfonso Signorini,infatti,il giornalista ha sempre sostenuto di essere contento dell’uscita di queste notizie e che dopo tanto era giusto che uscissero “determinate verità”, rivelando aneddoti anche pesanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Signorini, Gabriele Parpiglia chiamato a testimoniare

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