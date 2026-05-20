Mahmood chiamato a testimoniare a New York | il caso che coinvolge Riccardo Tisci

Da novella2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante italiano Mahmood si trova a New York per testimoniare in tribunale riguardo a un procedimento legale che vede coinvolto Riccardo Tisci. La comparizione si svolge in un'udienza del processo, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa o sulle parti coinvolte. La presenza del cantante è stata richiesta come testimone e si svolge nel rispetto delle norme giudiziarie. Per ora, non sono state diffuse altre informazioni sulle questioni legali in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mahmood è stato chiamato a New York a testimoniare nel processo sul caso che coinvolge Riccardo Tisci. Il cantante Mahmood sarebbe stato chiamato a testimoniare al processo per violenza sessuale a carico di Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Mahmood sarebbe stato convocato a New York come testimone nel processo per violenza sessuale a carico di Riccardo Tisci, accusato di aver drogato e aggredito un uomo di 35 anni, Patrick Cooper. Il cantante non è indagato, ma è stato convocato a testimoniare perché quella sera era presente e sarebbe stato lui a dare un drink a Cooper, come avrebbe dichiarato il 35enne. Le sue parole sono state riportate da MowMag, e parlerebbero di una possibile droga all’interno del drink, che spiegherebbe il suo blackout. 🔗 Leggi su Novella2000.it

mahmood chiamato a testimoniare a new york il caso che coinvolge riccardo tisci
© Novella2000.it - Mahmood chiamato a testimoniare a New York: il caso che coinvolge Riccardo Tisci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

Video Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

Sullo stesso argomento

Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New YorkIl nome di Mahmood è finito al centro di una delicata vicenda giudiziaria negli Stati Uniti.

Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro: “Coinvolto il famoso vip”Il cantante Mahmood sarebbe stato indicato come possibile testimone in un procedimento civile e penale avviato a New York che vede coinvolto lo...

new york mahmood chiamato a testimoniareMahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York: Mi ha portato da bere, c'era droga nel drinkMahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro che coinvolge lo stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di maison come Givenchy ... ilmattino.it

new york mahmood chiamato a testimoniareMahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New YorkIl cantante è stato chiamato chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci a New York dopo le accuse di Patrick Cooper. cinemaserietv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web