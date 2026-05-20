Il cantante italiano Mahmood si trova a New York per testimoniare in tribunale riguardo a un procedimento legale che vede coinvolto Riccardo Tisci. La comparizione si svolge in un'udienza del processo, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa o sulle parti coinvolte. La presenza del cantante è stata richiesta come testimone e si svolge nel rispetto delle norme giudiziarie. Per ora, non sono state diffuse altre informazioni sulle questioni legali in corso.

Mahmood è stato chiamato a New York a testimoniare nel processo sul caso che coinvolge Riccardo Tisci. Il cantante Mahmood sarebbe stato chiamato a testimoniare al processo per violenza sessuale a carico di Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Mahmood sarebbe stato convocato a New York come testimone nel processo per violenza sessuale a carico di Riccardo Tisci, accusato di aver drogato e aggredito un uomo di 35 anni, Patrick Cooper. Il cantante non è indagato, ma è stato convocato a testimoniare perché quella sera era presente e sarebbe stato lui a dare un drink a Cooper, come avrebbe dichiarato il 35enne. Le sue parole sono state riportate da MowMag, e parlerebbero di una possibile droga all’interno del drink, che spiegherebbe il suo blackout. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mahmood chiamato a testimoniare a New York: il caso che coinvolge Riccardo Tisci

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Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

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