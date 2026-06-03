Caso Minetti | la Procura conferma la regolarità della grazia
La Procura ha confermato che la grazia concessa all’ex parlamentare è stata regolare. I Carabinieri hanno indagato sulla morte dell’avvocato in Uruguay, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati. Una testimone ha ammesso di aver falsificato le accuse contro l’ex parlamentare, ma non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa confessione.
Cosa hanno scoperto i Carabinieri riguardo alla morte dell'avvocato in Uruguay?. Perché la testimone ha ammesso di aver falsificato le accuse?. Quali documenti medici hanno giustificato la richiesta di grazia per il minore?. Come ha fatto la Procura a smentire le notizie sui festini?.? In Breve Decesso avvocato in Uruguay legato a conflitto tra cognati, non reati.. Minore in cura presso Boston Children’s Hospital per gravi motivi clinici.. Nicole Minetti presente in Italia stabilmente dal gennaio 2024 al 2025.. Verifiche conformi alla sentenza numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale.. La Procura di Milano smentisce le ricostruzioni mediatiche sul caso Minetti: accertamenti internazionali confermano la regolarità della grazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Eppure @SigfridoRanucci, noto alle cronache, aveva annunciato un’inchiesta killer sul caso Minetti, con tanto di testimonianza sulla presenza del ministro Nordio al ranch di Minetti in Uruguay! La procura generale sarà sicuramente in errore x.com
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