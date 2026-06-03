Caso Minetti | la Procura conferma la regolarità della grazia

Notizia in breve

La Procura ha confermato che la grazia concessa all’ex parlamentare è stata regolare. I Carabinieri hanno indagato sulla morte dell’avvocato in Uruguay, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati. Una testimone ha ammesso di aver falsificato le accuse contro l’ex parlamentare, ma non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa confessione.