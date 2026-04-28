Grazia a Minetti | il Ministero della Giustizia conferma la regolarità della procedura lei annuncia querele

Il Ministero della Giustizia ha confermato che la procedura riguardante Minetti si è svolta regolarmente, senza riscontrare elementi negativi negli atti. Nel frattempo, Minetti ha annunciato che procederà con querele contro alcuni articoli di stampa che, a suo dire, hanno diffuso informazioni false o imprecise. La questione riguarda l’andamento della procedura giudiziaria e la diffusione di notizie da parte dei media.

«Nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura». È quanto precisato dal Ministero della Giustizia in relazione alla grazia concessa a Nicole Minetti, su cui il Quirinale ha chiesto approfondimenti dopo alcuni dubbi sollevati sulla regolarità dell’adozione di un minore uruguaiano con gravi problemi di salute, al centro dell’istanza di clemenza. «Alla domanda dell’atto di clemenza proposta dall’interessata alla presidenza della Repubblica ha fatto seguito l’istruttoria di rito, in esito alla quale il procuratore generale di Milano ha espresso parere favorevole», si legge nella nota di Via Arenula.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Grazia a Minetti: il Ministero della Giustizia conferma la regolarità della procedura, lei annuncia querele Notizie correlate Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla procedura di graziaQuirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia concessa a Nicole Minetti: verifiche su possibili criticità nell’istruttoria e... Minetti, il ministero della Giustizia: "Niente di negativo nella procedura""In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il Ministero della giustizia dà notizia che nessuno degli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Grazia Minetti: no elementi negativi in procedura. Ministero, nuove verifiche; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il Colle scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Autorizzati nuovi accertamentiDiventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano. È direttamente l'ufficio stampa del Quirinale a rendere n ... ansa.it Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sulla grazia a MinettiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. In riferimento - ... ansa.it Il provvedimento per assistere un orfano, ma i genitori sarebbero vivi. Il ministero della Giustizia: a oggi nessun elemento negativo facebook Grazia a Minetti, dopo la nota del Quirinale, il ministero della Giustizia punta sul capro espiatorio: “Ha gestito tutto Giusi Bartolozzi”. @lianamilella x.com