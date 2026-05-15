Caso Minetti | la Procura conferma il parere favorevole

La Procura ha confermato il parere favorevole riguardo al caso Minetti. Sono stati ascoltati nuovi testimoni, mentre le autorità stanno valutando come la decisione del Quirinale sull’adozione del minore possa incidere sulle indagini in corso. Le indagini continuano senza variazioni ufficiali, e si attendono ulteriori sviluppi sulla possibile influenza dell’eventuale decisione sulla posizione delle parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i possibili effetti di tali decisioni giudiziarie.

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