Il caso Minetti torna alla ribalta con un nuovo sviluppo. Giuseppe Cipriani, compagno coinvolto nel procedimento, ha inviato una diffida al quotidiano attraverso il suo avvocato. L'azione legale è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda le pubblicazioni del giornale sul dossier. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contenuti specifici della diffida.

Importanti aggiornamenti sul dossier Minetti. Il compagno Giuseppe Cipriani infatti inviato una diffida al Fatto Quotidiano attraverso lo studio legale Reinhardt Savic Foley. Nella comunicazione, datata 2 maggio e composta da sei pagine, viene chiesta la rimozione dei contenuti pubblicati dal giornale sul caso della grazia concessa alla donna e viene intimato al quotidiano di interrompere la pubblicazione di ulteriori articoli sull’inchiesta. La richiesta non costituisce ancora una causa giudiziaria, evidenzia il quotidiano diretto da Marco Travaglio. I legali di Cipriani hanno però indicato un termine di 48 ore per adempiere alle richieste contenute nella lettera.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, Cipriani pronto a portare in tribunale il Fatto

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