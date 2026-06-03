Caso Kanye West l'Albania invita i fan italiani dopo l'addio a Campovolo e costruisce uno stadio per il rapper
Dopo l’annullamento dei concerti di Kanye West alla RCF Arena di Campovolo, l’Albania ha invitato i fan italiani a visitare il paese. Il governo albanese ha annunciato la costruzione di uno stadio temporaneo dedicato al rapper e ha fatto un appello ai fan italiani affinché scelgano il paese come destinazione. La proposta arriva dopo la cancellazione degli eventi programmati in Italia. Non sono stati forniti dettagli sulla data di apertura dello stadio o sulle modalità di partecipazione.
Dopo l'annullamento dei concerti di Ye alla RCF Arena di Campovolo, l'Albania potrebbe diventare la meta per i fan italiani del rapper: la costruzione dello stadio "temporaneo" e l'appello del Ministro del turismo albanese Blendi Gonxhja. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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