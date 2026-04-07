Il governo britannico ha vietato l’ingresso nel Paese al rapper noto come Ye, precedentemente chiamato Kanye West. Questa decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni antisemite rilasciate dal musicista. La misura riguarda l’impossibilità di partecipare al Wireless Festival di Londra, evento per il quale era stato programmato. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno motivato la scelta con le affermazioni del rapper.

Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless Festival di Londra. Ye è finito al centro delle polemiche dopo aver rilasciato dichiarazioni antisemite ed aver espresso ammirazione nei confronti di Adolf Hitler. L’artista avrebbe dovuto esibirsi al festival londinese nel mese di luglio, ma gli organizzatori hanno ricevuto pressioni da parte di sponsor e politici affinché venisse annullata la sua partecipazione. “Il suo permesso di ingresso nel Regno Unito è attualmente in fase di valutazione”, ha dichiarato Tom Wells, portavoce del Primo Ministro Keir Starmer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kanye West, il Regno Unito nega l’ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite

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Il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye WestDopo giorni di polemiche e discussioni che hanno coinvolto anche il primo ministro Keir Starmer, il governo del Regno Unito ha deciso che il rapper...

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Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il pr - facebook.com facebook

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