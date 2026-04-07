Il governo britannico ha vietato l’ingresso nel Paese a un rapper, noto anche con un nome diverso, a causa delle sue dichiarazioni ritenute antisemite. La decisione è stata presa in occasione di un evento musicale programmato a Londra, al quale il artista avrebbe dovuto partecipare. La misura si aggiunge alle polemiche e alle discussioni pubbliche legate alle sue affermazioni recenti.

Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless Festival di Londra. Ye è finito al centro delle polemiche dopo aver rilasciato dichiarazioni antisemite ed aver espresso ammirazione nei confronti di Adolf Hitler. L’artista avrebbe dovuto esibirsi al festival londinese nel mese di luglio, ma gli organizzatori hanno ricevuto pressioni da parte di sponsor e politici affinché venisse annullata la sua partecipazione. “Il suo permesso di ingresso nel Regno Unito è attualmente in fase di valutazione”, ha dichiarato Tom Wells, portavoce del Primo Ministro Keir Starmer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kanye West, il Regno Unito nega ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite

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“Le invettive antisemite, le dichiarazioni pro Hitler e l’adozione della svastica? Non sono un nazista. Amo gli ebrei. Ho un disturbo bipolare”: le scuse di Kanye WestLe invettive antisemite, le dichiarazioni pro Hitler e l’adozione della svastica sono solo il frutto di un disturbo bipolare.

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Kanye West, Londra gli revoca il visto dopo le parole su antisemitismo #kanyewest x.com