Caso Italo-Belga Schifani | Nessuna ingerenza sulla revoca

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro a Palazzo d’Orléans, si è parlato della revoca della concessione tra Italia e Belgio. Il presidente del Senato ha dichiarato che non ci sono state ingerenze politiche nel processo di revoca. Non è stato specificato chi abbia firmato ufficialmente il provvedimento, né sono stati forniti dettagli sul procedimento che ha portato alla revoca della concessione.

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Cosa è accaduto realmente durante l'incontro a Palazzo d’Orléans?. Chi ha firmato materialmente il provvedimento di revoca della concessione?. Come può la Regione garantire i servizi balneari questa estate?. Perché le ricostruzioni sulle pressioni politiche sono state smentite?.? In Breve Incontro a Palazzo d'Orléans tra Schifani, Savarino e il dirigente Calogero Beringheli.. Revoca già pubblicata ed efficace dagli uffici tecnici prima del colloquio istituzionale.. Obiettivo regionale: garantire la gestione delle spiagge per la prossima stagione estiva.. Necessità di separazione tra indirizzo politico e attività amministrativa del dipartimento Ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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