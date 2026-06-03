Un’attivista senza incarichi ufficiali è riuscita a ottenere le dimissioni della direttrice dell’intelligence. La strategia si basa sull’utilizzo di dossier e materiale proveniente da fonti legate ai gruppi MAGA. Il ruolo di un’attivista come Loomer, che ha promosso questa operazione, ha evidenziato come il potere di influenzare le decisioni possa derivare dalla diffusione di informazioni sensibili o compromettenti. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni e sulla capacità di singoli di incidere su incarichi di alto livello.

Come ha fatto un'attivista senza incarichi a far dimettere la direttrice dell'intelligence?. Quali nomi compaiono nel dossier che ha causato sei licenziamenti chiave?. Perché la Casa Bianca interviene nel novanta per cento dei casi segnalati?. Cosa rischia la sicurezza nazionale dopo la rimozione della catena di comando NSA?.? In Breve Loomer aveva previsto l'addio di Gabbard già il 18 marzo su X.. Sessanta figure del Consiglio di sicurezza nazionale rimosse dopo dossier presentato in Ufficio Ovale.. La Casa Bianca interviene nel 90% dei casi segnalati dai social media.. Loomer ha causato la rimozione di Haugh e Noble dalla NSA e Cyber Command. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gabbard: il potere di Loomer e la strategia dei dossier MAGA

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