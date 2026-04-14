Caso Orbán | la strategia di Vance per proteggere l’alleato MAGA

Dopo la sconfitta alle elezioni in Ungheria, che ha posto fine a un lungo mandato di 16 anni, il vicepresidente degli Stati Uniti ha spiegato il ruolo della recente visita a Budapest. La missione diplomatica aveva come obiettivo la tutela degli interessi dell’alleato politico, sostenuto dal movimento MAGA. La visita ha suscitato attenzione nel settore politico internazionale, con particolare riferimento alle dinamiche tra le parti coinvolte.

La sconfitta elettorale di Viktor Orbán in Ungheria, che interrompe un ciclo di potere durato 16 anni, ha spinto il vicepresidente americano JD Vance a chiarire la natura della recente missione diplomatica statunitense a Budapest. La visita, avvenuta la scorsa settimana, non era finalizzata a garantire il successo del premier ungherese nelle urne, ma rappresentava una scelta politica deliberata per confermare l’affinità con un partner considerato fedele nel lungo periodo. Il calcolo dietro il sostegno ai modelli di democrazia illiberale. Secondo quanto emerso dalle recenti dichiarazioni di JD Vance, l’amministrazione statunitense era consapevole delle scarse probabilità di vittoria per il leader di Budapest, come indicato anche dai rilevamenti dei sondaggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Orbán: la strategia di Vance per proteggere l’alleato MAGA Vance, 'da Orban a sostegno di alleato fedele, non per portarlo alla vittoria'Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato di non essere eccessivamente sorpreso della sconfitta del premier ungherese Viktor Orban, dicendo... Leggi anche: Ungheria, si chiude l’era Orbán: all’ex alleato Magyar la ‘super maggioranza’ JT 20260411 L’Union Européenne peut-elle faire tomber Orbán Le bras de fer Hongrie-Bruxelles