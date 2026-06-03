Caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ha emesso un'ordinanza per la disinfestazione nelle zone colpite da un caso di virus Dengue. Le autorità hanno disposto interventi di sanificazione nelle aree interessate per contenere la diffusione del virus. Nessuna altra informazione sulle località coinvolte o sul numero di casi. La misura mira a prevenire ulteriori contagi. Le operazioni di disinfestazione sono in corso e continueranno fino al completamento delle procedure.

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Arezzo, 3 giugno 2026 – . Caso di virus Dengue e ordinanza di disinfestazione. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22:00 di mercoledì 3 giugno e si protrarrà fino alle 5:00 di giovedì 4 e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato. È richiesto a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione. Queste le precauzioni da adottare durante il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Arezzo, caso di virus Dengue. Scatta la disinfestazione dalle 22 di martedì 21 aprile

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