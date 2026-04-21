caso di virus dengue ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate

Arezzo ha emesso un’ordinanza per la disinfestazione delle zone colpite da un caso di virus Dengue, segnalato il 21 aprile 2026. La misura mira a contenere la diffusione del virus e riguarda le aree dove sono stati riscontrati i primi sintomi. Le autorità hanno avviato le operazioni di disinfestazione e invitano la popolazione a rispettare le indicazioni fornite.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate. Caso di virus Dengue e ordinanza di disinfestazione. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22:00 di martedì 21 aprile e si protrarrà fino alle 5:00 di mercoledì 22 e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e nella zona compresa tra via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Amedeo Modigliani. È richiesto a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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