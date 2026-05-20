Nel procedimento legale riguardante il caso Carbone delle Alpi, i primi tre indagati hanno scelto di non rispondere alle domande durante gli interrogatori. Domani sarà il turno di altri due soggetti, che si presenteranno davanti al giudice per le formalità previste. Le difese di Trenkwalder e Rosanelli hanno presentato memorie e opposizioni alle misure cautelari richieste, ma non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle decisioni prese. La situazione giudiziaria si sviluppa con nuovi sviluppi attesi nelle prossime udienze.

? Punti chiave Chi sono i prossimi due indagati che affronteranno il giudice domani?. Come hanno reagito le difese alle misure cautelari per Trenkwalder e Rosanelli?. Perché la Procura ha chiesto la sospensione del direttore dell'Appa?. Quali rischi reali corre la gestione dei rifiuti nelle montagne altoatesine?.? In Breve Trenkwalder e Rosanelli chiedono revoca misure cautelari dopo interrogatori a Verona e Padova.. Angelucci impugna decisione davanti al tribunale del riesame dopo interrogatorio a Vicenza.. Interrogatori previsti giovedì per Tappeiner a Trento e Marri a Bolzano.. Lunedì Flavio Ruffini affronterà interrogatorio con richiesta sospensione da ufficio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Carbone delle Alpi: i primi tre indagati restano in silenzio

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