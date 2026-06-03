Caso Boccia-Sangiuliano il nuovo legale è Petruzzi che segue la famiglia del piccolo Domenico | Gravissima la diffusione della notizia sul presunto tentato omicidio
L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino deceduto, ha commentato la diffusione della notizia su un presunto tentato omicidio nel caso Boccia-Sangiuliano, definendola «gravissima». La notizia è stata diffusa senza conferme ufficiali e ha suscitato preoccupazione tra le parti coinvolte. Petruzzi ha assunto il ruolo di legale anche nel nuovo procedimento legato alla vicenda. La vicenda riguarda accuse e indagini ancora in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.
L’avvocato Francesco Petruzzi, lo stesso che segue i genitori del piccolo Domenico morto per un trapianto sbagliato al Monaldi di Napoli, ha annunciato di aver assunto, a partire da oggi, l’incarico di affiancare l’avvocato Francesco Di Deco nella tutela giudiziaria e mediatica di Maria Rosaria Boccia. E smentisce la notizia, pubblicata il 2 giugno e ripresa da numerose testate nazionali, secondo cui i legali dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano starebbero valutando di chiedere la contestazione del reato di tentato omicidio nei confronti della sua assistita in merito al caso della ferita riportata dall’ex titolare del Mic. Secondo i difensori dell’imprenditrice campana, si tratta di una circostanza « di eccezionale gravità », capace di arrecare un rilevante danno reputazionale, personale e professionale. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Caso Sangiuliano-Boccia, il giallo del tentato omicidioIl caso tra l’ex ministro della Cultura e Maria Rosaria Boccia si arricchisce di una nuova notizia, questa volta proveniente da un articolo...
Sangiuliano, il caso della ferita alla testa: la difesa punta al tentato omicidio per la BocciaIl processo contro Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano inizierà a ottobre.
Temi più discussi: Caso Boccia, il legale di Sangiuliano sulla ferita in testa: Non chiederemo il tentato omicidio; Caso Sangiuliano Boccia, l’ipotesi di tentato omicidio è stata smentita; La ferita in testa di Gennaro Sangiuliano, i legali di Maria Rosaria Boccia: Follia ipotizzare tentato omicidio. Poi la smentita; Sangiuliano e la ferita in testa, i legali dell'ex ministro chiedono l'accusa di tentato omicidio per Maria Rosaria Boccia.
Caso #Boccia, il legale di #Sangiuliano sulla ferita alla testa: Non chiederemo il tentato omicidio. E' già tutto abbastanza ridicolo così. @antonio_carano x.com
Si aprirà a ottobre il processo che vede imputata Maria Rosaria Boccia e parte offesa l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano La difesa dell’ex titolare della Cultura starebbe valutando la richiesta di riqualificare il caso in tentato omicidio facebook
Caso Sangiuliano-Boccia, il giallo del tentato omicidioPrima della smentita ufficiale, l’avvocato di Maria Rosaria Boccia, Francesco Di Deco, era intervenuto duramente per respingere l ’ipotesi del tentato omicidio, definendola una follia e del tutto ... quotidiano.net
Caterina Balivo ai giornalisti sul caso Belen: Chi pubblica le foto non sarà mai mio ospite reddit
Caso Boccia, il legale di Sangiuliano sulla ferita in testa: Non chiederemo il tentato omicidioL’avvocato Silverio Sica fa sapere che non esiste nessuna iniziativa in questa direzione e, soprattutto, nessun elemento che, allo stato, consentirebbe di ... repubblica.it