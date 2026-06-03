Caso Boccia-Sangiuliano il nuovo legale è Petruzzi che segue la famiglia del piccolo Domenico | Gravissima la diffusione della notizia sul presunto tentato omicidio

Notizia in breve

L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino deceduto, ha commentato la diffusione della notizia su un presunto tentato omicidio nel caso Boccia-Sangiuliano, definendola «gravissima». La notizia è stata diffusa senza conferme ufficiali e ha suscitato preoccupazione tra le parti coinvolte. Petruzzi ha assunto il ruolo di legale anche nel nuovo procedimento legato alla vicenda. La vicenda riguarda accuse e indagini ancora in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.