Caso Boccia-Sangiuliano il nuovo legale è Petruzzi che segue la famiglia del piccolo Domenico | Gravissima la diffusione della notizia sul presunto tentato omicidio

Da open.online 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino deceduto, ha commentato la diffusione della notizia su un presunto tentato omicidio nel caso Boccia-Sangiuliano, definendola «gravissima». La notizia è stata diffusa senza conferme ufficiali e ha suscitato preoccupazione tra le parti coinvolte. Petruzzi ha assunto il ruolo di legale anche nel nuovo procedimento legato alla vicenda. La vicenda riguarda accuse e indagini ancora in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

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L’avvocato Francesco Petruzzi, lo stesso che segue i genitori del piccolo Domenico morto per un trapianto sbagliato al Monaldi di Napoli, ha annunciato di aver assunto, a partire da oggi, l’incarico di affiancare l’avvocato Francesco Di Deco nella tutela giudiziaria e mediatica di Maria Rosaria Boccia. E smentisce la notizia, pubblicata il 2 giugno e ripresa da numerose testate nazionali, secondo cui i legali dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano starebbero valutando di chiedere la contestazione del reato di tentato omicidio nei confronti della sua assistita in merito al caso della ferita riportata dall’ex titolare del Mic. Secondo i difensori dell’imprenditrice campana, si tratta di una circostanza « di eccezionale gravità », capace di arrecare un rilevante danno reputazionale, personale e professionale. 🔗 Leggi su Open.online

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