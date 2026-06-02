Caso Sangiuliano-Boccia il giallo del tentato omicidio
Il caso tra l’ex ministro della Cultura e Maria Rosaria Boccia si arricchisce di una nuova notizia, questa volta proveniente da un articolo giornalistico. La vicenda riguarda un presunto tentato omicidio, con dettagli ancora non confermati ufficialmente. La procura ha avviato indagini per chiarire i fatti, mentre le parti sono state chiamate a fornire le proprie versioni. Non sono stati resi noti ulteriori elementi o sviluppi ufficiali sulla vicenda.
Roma, 3 giugno 2026 – Il confronto giudiziario tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia si arricchisce di un nuovo capitolo, stavolta legato a un’indiscrezione giornalistica. Al centro del dibattito si è trovata la ferita alla testa riportata dall’ex ministro: secondo quanto inizialmente riportato dal Corriere della sera, i legali di Sangiuliano avrebbero valutato di chiedere la riqualificazione del reato in tentato omicidio. La notizia ha scatenato reazioni immediate da entrambe le parti, prima di essere definitivamente bollata come infondata dallo stesso entourage dell’ex ministro. Prima della smentita... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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