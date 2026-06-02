caso sangiuliano boccia il giallo del tentato omicidio

Notizia in breve

Il caso tra l’ex ministro della Cultura e Maria Rosaria Boccia si arricchisce di una nuova notizia, questa volta proveniente da un articolo giornalistico. La vicenda riguarda un presunto tentato omicidio, con dettagli ancora non confermati ufficialmente. La procura ha avviato indagini per chiarire i fatti, mentre le parti sono state chiamate a fornire le proprie versioni. Non sono stati resi noti ulteriori elementi o sviluppi ufficiali sulla vicenda.