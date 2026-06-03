Caso Bea interrogatori shock | l’accusa punta su violenza e abuso

Durante gli interrogatori di mercoledì 3 giugno, si sono concentrati su accuse di violenza e abuso. La polizia ha chiesto come la madre abbia potuto alterare la percezione dei fatti. Le verifiche riguardano la dinamica degli eventi e i dettagli forniti dalla donna. Le testimonianze sono ancora in fase di analisi, e non sono stati rilasciati ulteriori commenti ufficiali.

Come ha fatto la madre a distorcere la realtà dei fatti?. Quali dettagli emergeranno dagli interrogatori di mercoledì 3 giugno?. Perché l'uomo provava piacere nel compiere atti di violenza?. Chi ha gestito la manipolazione all'interno del nucleo familiare?.? In Breve Interrogatori della coppia fissati per mercoledì 03 giugno 2026 a Bordighera. Emanuela Aiello accusata di manipolazione e distorsione della realtà dei fatti. Relazione patologica tra i due indagati basata su sevizie e subordinazione. Analisi giudiziaria focalizzata sul sistema di violenza domestica e manipolazione familiare. L’indagine sull’omicidio di Bea a Bordighera: oggi gli interrogatori della coppia accusata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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