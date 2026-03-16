Nella mattinata di oggi sono state arrestate una docente e un giornalista nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Entrambi sono stati portati in caserma e sono attesi interrogatori di garanzia nei primi giorni della prossima settimana. Le accuse riguardano presunti reati sessuali contro minori, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

Si terranno nei primi giorni della prossima settimana gli interrogatori di garanzia per le due persone arrestate nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma su presunti reati sessuali contro minori. Si tratta di un giornalista di 48 anni e di una docente di 52, fermati sabato dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma. I due sono accusati, a vario titolo, di violenza sessuale su minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico. L’interrogatorio si svolgerà davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) che ha firmato l’ ordinanza di custodia cautelare. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal padre di una minorenne, che ha segnalato alle autorità un presunto scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Immagini shock e violenza su minori: arrestati un giornalista e una docente, interrogatori la prossima settimana

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