Caso Amata | tra processi e ferocia social il diritto alla dignità

Notizia in breve

Una donna è stata vittima di attacchi online dopo aver espresso una critica politica, con insulti e diffamazioni che hanno invaso i social. La sua identità è stata pubblicamente esposta, causando danni alla reputazione prima di eventuali decisioni giudiziarie. La gogna digitale ha portato a una pressione intensa, con commenti e minacce che hanno invaso la sua vita privata. La vicenda evidenzia come la critica possa degenerare in attacchi personali e violenti sui social.