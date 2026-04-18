Anche Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini dopo il caso Medugno | la Procura di Roma apre un fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in seguito alle denunce di Vito Coppola contro Alfonso Signorini, in relazione al caso Medugno. Signorini, già coinvolto in accuse di violenze sessuali ed estorsione da parte di Antonio Medugno, si trova ora al centro di nuove indagini giudiziarie. La situazione si aggiunge alle precedenti contestazioni che avevano portato alla decisione di avviare un procedimento penale.

Nuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Dopo le anticipazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, anche Vito Coppola ha denunciato l'ex conduttore del Grande Fratello. La Procura di Roma ora indaga per presunti abusi e promesse di ingresso nel reality in cambio di favori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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