Caso Accademia Michelangelo Prado | Campagna diffamatoria i nostri titoli sono validi

Notizia in breve

Il direttore dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha dichiarato che le accuse e le denunce rivolte all'istituto sono parte di una campagna diffamatoria. Prado ha affermato che i titoli rilasciati dall’istituto sono validi e che l’accaduto non mette in discussione la legittimità delle qualifiche. La questione riguarda anche aspetti giudiziari, con ex docenti che hanno presentato denunce negli ultimi mesi.