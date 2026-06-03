Caso Accademia Michelangelo Prado | Campagna diffamatoria i nostri titoli sono validi
Il direttore dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha dichiarato che le accuse e le denunce rivolte all'istituto sono parte di una campagna diffamatoria. Prado ha affermato che i titoli rilasciati dall’istituto sono validi e che l’accaduto non mette in discussione la legittimità delle qualifiche. La questione riguarda anche aspetti giudiziari, con ex docenti che hanno presentato denunce negli ultimi mesi.
Il direttore dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, Alfredo Prado, rompe il silenzio e respinge gli attacchi che in questi mesi hanno investito l'istituto fra guai giudiziari e denunce di ex docenti. In una nota, Prado parla di "attacchi senza fondamenta, di una vera e propria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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