Titoli dell' Accademia Michelangelo validi per le graduatorie | il tribunale dà ragione a una docente

I titoli conseguiti all'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento tra il 2017 e il marzo 2023 sono validi per le graduatorie dei docenti. Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento con una sentenza appena depositata, che interviene su uno dei tanti fronti aperti dalla crisi dell'istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Titoli accademici non validi, la testimonianza di un ex docente : “Ho denunciato tutto ai carabinieri”Un ex docente dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha raccontato di aver denunciato alle forze dell’ordine irregolarità riguardanti...

Carta Docente: il Tribunale di Lucca dà ragione ai supplentiIl Tribunale di Lucca ha recentemente stabilito che i docenti supplenti hanno diritto a ricevere i rimborsi previsti dalla Carta Docente, confermando...

Michelangelo, alla Galleria dell’Accademia via alle celebrazioni per il 550mo. Anche in un’appLa Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti con L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, un progetto che prenderà il via il 6 marzo 2025 ... repubblica.it

Firenze, la Galleria dell’Accademia celebra i 550 di Michelangelo con un anno di eventiFirenze, 3 marzo 2025 - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti con L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, un progetto che prenderà ... lanazione.it