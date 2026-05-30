Docenti con titoli dell' accademia Michelangelo esclusi dalle graduatorie o licenziati | Iacono presenta interrogazione in Parlamento

Approda in Parlamento la vicenda legata ai docenti che sarebbero stati licenziati e a quelli precari esclusi dalle graduatorie provinciali per le supplenze perché in possesso di titoli conseguiti all’accademia Belle arti “Michelangelo” di Agrigento. A portare il disagio di decine di insegnanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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