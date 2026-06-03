Case Green il nuovo Ape cambia le classi energetiche | rischio svalutazione degli immobili

Il nuovo Ape, secondo la direttiva europea Case Green, cambierà le classi energetiche degli immobili italiani. La revisione potrebbe portare a una svalutazione di alcune proprietà, poiché le nuove classificazioni saranno più rigorose. La modifica entrerà in vigore a breve e interesserà tutte le abitazioni soggette a valutazione energetica. Non sono ancora state definite le modalità di applicazione, ma si prevede un impatto diretto sul mercato immobiliare.

La direttiva europea Case Green sta entrando in una fase decisiva e modificherà la valutazione delle abitazioni in Italia. A partire da oggi entrano in vigore nuove regole che incidono sulla classificazione energetica degli immobili, sui criteri di calcolo e quindi, potenzialmente, anche sul valore delle case sul mercato. Nuova direttiva Case Green: obiettivi e pressione sul settore edilizio. L’obiettivo di lungo periodo è quello di rendere il patrimonio edilizio europeo a zero emissioni entro il 2050. Per arrivarci, l’Unione Europea ha fissato tappe intermedie, una al 2030 e l’altra al 2035. Per il settore residenziale, che secondo Iea rappresenta un terzo delle emissioni europee, è prevista una riduzione progressiva dei consumi energetici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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