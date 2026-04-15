Negli ultimi tre mesi, il prezzo medio al metro quadrato delle abitazioni in vendita nella zona di Rimini è cresciuto del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento si riflette in un mercato immobiliare in fermento, con i valori delle case che continuano a salire. I dati indicano una tendenza di aumento dei prezzi, che si concentra in un breve arco temporale e riguarda principalmente le abitazioni in vendita nella città.

In soli tre mesi il prezzo medio a metro quadrato delle abitazioni in vendita a Rimini è aumentato del 7,7% rispetto al periodo dell’anno precedente precedente. Il dato emerge dall’Osservatorio dei valori trimestrali di Immobiliare.it relativi al mercato residenziale in Emilia Romagna. Un valore record se si pensa Bologna, la realtà in regione con i prezzi più alti (3.802 euro a metro quadro) ha visto un aumento del 6,3% nell’ultimo trimestre. Il capoluogo regionale è anche il più caro dopo Milano e Firenze. In Emilia-Romagna, dopo Bologna arriva Rimini che con l’ultimo aumento ha superato in media i 3mila euro a metro quadrato, per la precisione 3.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La corsa degli immobili. Case sempre più care in aumento del 7,7%

The Case for REITs: Why This May Be the Best Time Ever to Buy

Case sempre più care a Roma: prezzi in aumento del 7%, affittare con un solo stipendio è quasi impossibileIl mercato immobiliare della Capitale continua a salire e trovare casa diventa sempre più difficile.

Bologna: case più care del 5,6% a Borgo Panigale, centro +2,9%. CorsaBologna continua a vedere aumentare i prezzi delle case, con una crescita generalizzata nel primo semestre del 2025.