Case a Genova solo una minima parte è in classi energetiche elevate

A Genova, i dati delle compravendite del 2025 mostrano che quasi il 90% delle case vendute attraverso le agenzie del gruppo si trovano in classi energetiche basse. Solo una piccola percentuale delle abitazioni appartiene a categorie energetiche elevate. L'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha condotto l'analisi sui trasferimenti immobiliari nella città, evidenziando questa distribuzione.

Le classi energetiche intermedie (C, D ed E) rappresentano il 23,9% delle compravendite, mentre la maggior parte degli scambi riguarda abitazioni in classi energetiche basse (F e G), pari al 67,6%. La quota di acquisti in classe C, D ed E è in crescita rispetto al 2024, quando si attestava al 22,2%. Di conseguenza diminuisce la quota di acquisti nelle classi energetiche basse, che scende dal 70,0% al 67,6%, pur rimanendo la componente prevalente del mercato. Prosegue quindi, seppur a piccoli passi, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili compravenduti in Italia. Considerando un orizzonte temporale più ampio, ad esempio... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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