Case al lago a Roma e nel Lazio | l' effetto covid è finito I trend i prezzi e la mappa dei borghi più convenienti

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le vendite di case al lago in Italia sono cresciute dell’8% rispetto all’anno precedente. A Roma e nel Lazio, i prezzi sono aumentati, ma la provincia mostra un quadro più articolato. Alcune zone presentano prezzi più elevati, mentre altri borghi risultano più economici. La mappa delle località più convenienti evidenzia aree con costi più bassi rispetto alle zone più richieste. Il trend generale indica una ripresa del mercato dopo il calo causato dalla pandemia.

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Il mercato delle case al lago in Italia segna un +8% su base annua, ma la provincia di Roma racconta una storia più complessa. Bracciano, Bolsena e Vico: tre specchi d'acqua, tre dinamiche diverse per chi cerca casa lontano dal caos urbano.Il contesto nazionale: un mercato in espansioneA maggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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