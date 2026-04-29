A Milano, le case con portineria sono molto richieste, rappresentando il 32% di tutte le abitazioni messe in vendita. Le zone più costose per questi immobili si trovano nel centro e in alcune aree residenziali di alta fascia, mentre quelle più economiche sono più periferiche. La differenza di prezzo tra le zone più care e quelle più convenienti è significativa, influenzando le scelte di chi cerca una casa in città.

Milano, 29 aprile 2026 – Una casa con portineria? Un servizio “plus” sempre più richiesto anche alla luce delle nuove esigenze delle famiglie. Chi non ha mai avuto il problema del “pacco in arrivo” da ricevere? Bene, nell’era del boom dell’e-commerce la figura di un portiere risponde (anche) a queste esigenze. Ma non solo: la presenza della portineria è ancora oggi un elemento di prestigio e sicurezza, che permette un maggiore controllo e tutela degli spazi comuni. Sebbene si tratti di un servizio “strategico” dall’analisi condotta da Casa.it emerge che solo nell’8% dei comuni italiani sono in vendita case dotate di portineria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case con portineria a Milano: quanto costano, le 3 zone più care e quelle più convenienti

BUENOS AIRES VLOG #1 | Gerçekten Güvenli mi Nerede Kalnr & Ne Yenir

Notizie correlate

Tregua sui prezzi dopo il boom, quanto costa una casa in affitto a Palermo e quali sono le zone più convenientiDopo l'impennata degli ultimi anni - dovuta al boom di turisti e alla riconversione degli immobili in case vacanze o b&b, senza dimenticare il caro...

Quali sono le vie più care d’Italia: da Roma a Milano, quanto costa comprare e affittare casaComprare casa sembra essere ormai un'impresa impossibile ma anche affittarla non è da meno: ecco quali sono le vie più care di Italia per gli...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Case popolari con spese deluxe. Il caso si allarga, bufera sul Comune; Crepe negli alloggi popolari: intervento dei vigili del fuoco; Un nuovo spazio per gli eventi in Borgo San Paolo: Portineria di comunità si arricchisce con la Serra delle Idee.

Case con portineria, quanto incide davvero il servizio sul prezzo degli immobili?Il servizio di portineria continua a rappresentare un elemento di forte attrattività nel mercato immobiliare italiano. Maggiore sicurezza, gestione delle consegne, cura degli spazi comuni: sono tutti ... diariodelweb.it

Mercato immobiliare, quanto incide sul costo la portineria (spoiler: a Milano meno che altrove)Acquistare un immobile con servizio di portineria offre numerosi vantaggi: maggiore sicurezza, gestione delle consegne e un generale senso di cura e ordine negli spazi comuni. Questo comfort, però, ... affaritaliani.it

Fondazione CrF record: 64 milioni per la città. Case alle forze dell’ordine e acquisto del Fulgor x.com

Risanamento Messina. Consegnate 11 case popolari agli assegnatari di Discesa Cuore di Gesù Avranno 45 giorni di tempo per attivare le utenze e fare il trasloco... - facebook.com facebook