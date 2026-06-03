Case a un euro a Norma per contrastare l’abbandono e far rivivere il centro storico

Notizia in breve

L’amministrazione di Norma sta valutando un progetto di vendita di case a un euro nel centro storico. L’obiettivo è contrastare l’abbandono e favorire il rilancio del patrimonio edilizio locale. La proposta prevede la cessione degli immobili a condizioni favorevoli per incentivare l’insediamento di residenti e attività. La decisione finale sarà presa dopo eventuali approfondimenti e valutazioni delle modalità di attuazione.