Case a un euro a Norma per contrastare l’abbandono e far rivivere il centro storico
L’amministrazione di Norma sta valutando un progetto di vendita di case a un euro nel centro storico. L’obiettivo è contrastare l’abbandono e favorire il rilancio del patrimonio edilizio locale. La proposta prevede la cessione degli immobili a condizioni favorevoli per incentivare l’insediamento di residenti e attività. La decisione finale sarà presa dopo eventuali approfondimenti e valutazioni delle modalità di attuazione.
“Case a un euro”: anche l’amministrazione di Norma lavora all’iniziativa che punta a far rivivere il centro storico del paese lepino. Un’iniziativa che in passato è stata portata avanti già da diversi Comuni in Italia - tra cui anche quello di Maenza nella provincia di Latina - con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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