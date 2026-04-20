Case dignitose per migranti | 40 mln per contrastare il caporalato si parte dagli alloggi

Il governo ha stanziato 40 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita dei migranti impiegati nel settore agricolo, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato. La strategia prevede l’utilizzo di immobili abbandonati e edifici dismessi, che verranno ristrutturati e adattati a alloggi dignitosi. La prima fase del progetto prevede interventi sugli alloggi già esistenti nelle zone interessate dall’attività agricola.

Trasformare case abbandonate ed edifici dismessi in luoghi di integrazione per chi lavora la terra pugliese. È questo il cuore di "Puglia Accogliente", l'avviso pubblico con cui la Regione destina 39,6 milioni di euro alla riqualificazione di immobili comunali per offrire soluzioni abitative.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Inclusione abitativa dei migranti e contrasto al caporalato: dalla Regione 40 milioni per i ComuniLa Regione, attraverso l'avviso pubblico 'Puglia accogliente', mette a disposizione dei Comuni quasi 40 milioni di euro per la riqualificazione di... Leggi anche: Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler Tutti gli aggiornamenti Ecco Puglia Accogliente, l’Avviso regionale per l’inclusione socio-abitativa dei lavoratori migranti: 40 milioni ai ComuniSviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al ... corrieresalentino.it Sit in davanti alla prefettura di Foggia, 'condizioni più dignitose per migranti 'L'ennesima morte è la dimostrazione del fallimento totale delle politiche di accoglienza. Dopo aver speso una miseria e rimandato indietro all'Unione Europea 200 milioni di euro del Pnrr, abbiamo ... ansa.it