BRINDISI - Si apre una nuova fase per la gestione dei rifiuti in città. Al termine della seduta della commissione Ambiente svoltasi ieri mattina (30 aprile), il presidente Roberto Quarta e l’assessora al ramo Livia Antonucci hanno delineato un piano d'azione che punta su due pilastri: servizi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rifiuti: arrivano isole intelligenti e le fototrappole per contrastare l’abbandono; Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologiche; Arrivano ad Ascoli i cassonetti smart e anche premi ai cittadini virtuosi; Una spinta alla differenziata: nuovo ecocentro al Battente. Avrà al suo interno un centro per il riuso dei materiali.

Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologicheOperazione pulizia a Lecce dove l’obiettivo di Palazzo Carafa è ridurre – se non eliminare – la presenza dei carrellati nel centro storico, ... quotidianodipuglia.it

Arrivano ad Ascoli i cassonetti smart e anche premi ai cittadini virtuosiASCOLI Si avvicina la nuova fase di raccolta differenziata con i cassonetti intelligenti per il conferimento del secco. Da giugno, è previsto l’avvio di questa nuova ... corriereadriatico.it

12 anni fa ci lasciava il sostituto commissario Roberto Mancini, medaglia d’oro al valor civile. Una figura fondamentale per la lotta contro il traffico di rifiuti tossici in Campania, fra i primi a portare alla luce il dramma della Terra dei fuochi, ucciso proprio da una - facebook.com facebook

FINALMENTE! parte la bonifica dei 140 ettari del Pascolaro a Graffignano, dove furono smaltite 20mila tonnellate di rifiuti tossici. Una delle criticità ambientali più rilevanti della Tuscia viene rimarginata. Avanti così passo dopo passo! x.com