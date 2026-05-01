Rifiuti | arrivano isole intelligenti e le fototrappole per contrastare l’abbandono

Da brindisireport.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si apre una nuova fase per la gestione dei rifiuti in città. Al termine della seduta della commissione Ambiente svoltasi ieri mattina (30 aprile), il presidente Roberto Quarta e l’assessora al ramo Livia Antonucci hanno delineato un piano d'azione che punta su due pilastri: servizi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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