Oltre 500 screening respiratori gratuiti in tre giorni | grande successo per l' iniziativa del Gruppo Amici per lo Sport

Nella città di Falconara Marittima, il Gruppo Amici per lo Sport ha organizzato una campagna di screening respiratori gratuiti, che si è svolta in tre giorni. Complessivamente, sono stati effettuati oltre 500 test, attirando numerose persone. L'evento ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, che hanno potuto sottoporsi alle visite senza costi.

FALCONARA MARITTIMA – Era uno degli eventi più sentiti dal Gruppo Amici per lo Sport in questo inizio di 2026 e l'attesa è stata ampiamente ripagata. Le adesioni alle tre giornate di screening respiratorio gratuito sono state di gran lunga superiori alle previsioni per un totale di 534 cittadini visitati presso il centro culturale Piero Pergoli a Falconara Marittima (nello specifico 291 donne e 243 uomini). L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione operativa dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ha avuto il coordinamento scientifico della professoressa Martina Bonifazi (direttrice ad interim del dipartimento di pneumologia dell’ospedale Torrette di Ancona), che ha guidato brillantemente la sua equipe di medici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Oltre 500 screening respiratori gratuiti in tre giorni: grande successo per l'iniziativa del Gruppo Amici per lo Sport Articoli correlati Leggi anche: Farmacisti insieme ad ANT per la prevenzione del Melanoma: a Marano due giorni di screening gratuiti per i cittadini Screening gratuiti per le donne. Successo per la prevenzioneGiornata di screening gratuito organizzata dalla Croce Rossa di San Marcello, sabato scorso. Una selezione di notizie su Gruppo Amici Discussioni sull' argomento Oltre 500 allo screening gratuito respiratorio promosso dal Gas; Screening gratuiti: corsa all’iscrizione. Screening respiratorio gratuito, grande successo con oltre cinquecento partecipazionidi Gianluca Fenucci 534 screening in meno di tre giorni. Grande successo e numeri significativi per l’iniziativa del Gruppo Amici per lo Sport che aveva promosso al centro Pergoli in piazza Mazzini le ... youtvrs.it Screening gratuiti: corsa all’iscrizioneNella prima ora di iscrizioni è già arrivato a quota 271 partecipanti la tre giorni di screening respiratori gratuiti, ... ilrestodelcarlino.it Salve, dopo indicazioni di amici del gruppo, ho organizzato così questo angolo di terrazzo. Che ne pensate Accetto critiche e suggerimenti. Grazie - facebook.com facebook Il video Un sogno condiviso da un gruppo di amici e un viaggio dopo la maturità un po’ fuori dagli schemi x.com