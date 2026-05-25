L’Assisi del Sud | studiosi ed esperti a confronto sui tesori giotteschi del Santuario di Casaluce
Un incontro di studio si svolge a Casaluce per discutere dei tesori giotteschi presenti nel santuario locale. Esperti e studiosi si confrontano su opere e tecniche artistiche legate a questo patrimonio. La giornata prevede approfondimenti e analisi su aspetti storici, artistici e spirituali delle installazioni. L’evento mira a valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio locale, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.
Casaluce si prepara ad accogliere una giornata di studio e approfondimento dedicata al proprio patrimonio storico, artistico e spirituale. Sabato 30 maggio, alle ore 10:00, presso il Santuario Maria Santissima di Casaluce, si terrà il convegno dal titolo “Casaluce, l’Assisi del Sud. Tesori. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Terni, il pranzo del Primo Maggio: “Momento conviviale ed occasione di confronto sui temi del lavoro”A Terni, il pranzo del Primo Maggio si svolge ogni anno, organizzato dall’associazione Bella Ciao.
Temi più discussi: Da Perugia e Assisi a Torino: domenica la Marcia della Pace; San Giuseppe Jato porta ad Assisi il messaggio del Parlamento della legalità; Caccia Village chiude la 14ª edizione con 35 mila visitatori; Nasce L'Ultimo Cammino di Francesco, il percorso di 35 km sulle orme del santo che amava gli animali.
https://lamiacampania.it/eventi/convegno-di-studi-casaluce-lassisi-del-sud-oA79Apx8S/ facebook
Diocesi: Assisi, al via oggi pomeriggio la festa del santuario della SpogliazioneQuasi 400mila persone hanno già visitato il santuario della Spogliazione di Assisi nei primi quattro mesi del 2026 con un percentuale di italiani preponderante nel periodo dell’ostensione del corpo di ... agensir.it
Giustizia sociale: dal Sacro Convento di Assisi appello per la remissione del debito ai Paesi del Sud del mondoAbbiamo scelto di lanciare l’appello per la remissione del debito proprio nello spirito di Francesco d’Assisi, ed è per questo che lo abbiamo fatto da Assisi. Se c’è una persona che possiamo ... agensir.it