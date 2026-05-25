L’Assisi del Sud | studiosi ed esperti a confronto sui tesori giotteschi del Santuario di Casaluce

Notizia in breve

Un incontro di studio si svolge a Casaluce per discutere dei tesori giotteschi presenti nel santuario locale. Esperti e studiosi si confrontano su opere e tecniche artistiche legate a questo patrimonio. La giornata prevede approfondimenti e analisi su aspetti storici, artistici e spirituali delle installazioni. L’evento mira a valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio locale, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.