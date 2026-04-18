I Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare a Casal di Principe, che ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante l’intervento, è stata trovata una pistola rubata a Varcaturo, insieme a munizioni. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e proiettili. L’operazione si è conclusa nella serata di ieri.

L’attività è stata condotta dai militari della locale Stazione, con il supporto di un’unità cinofila proveniente dalla Stazione Carabinieri P.M. dell’A.M. di Grazzanise. Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultata nell’armadio della camera da letto, una pistola calibro 9x21 con caricatore inserito e nove colpi. Dagli accertamenti successivi, l’arma è risultata provento di furto denunciato il 15 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Varcaturo. Nel prosieguo della perquisizione, nella tavernetta, all’interno di un forno, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una pistola a salve semiautomatica, priva del tappo rosso e con matricola abrasa, oltre a circa 200 munizioni di vario calibro — tra cui.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pistola rubata a Varcaturo e ritrovata in un’abitazione di Casal di Principe: arrestato 37enne

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