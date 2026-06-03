Casal Bertone piazza Santa Maria Consolatrice cambia volto | al via i lavori di riqualificazione

Lunedì 8 giugno inizieranno i lavori di riqualificazione in piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone. L’intervento prevede il rifacimento di alcune aree pubbliche, senza specificare la durata dei lavori o i dettagli tecnici. La zona resterà interessata dalle operazioni per un periodo non ancora definito, mentre non sono stati comunicati eventuali cambiamenti temporanei alla viabilità. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti nel progetto.

Un intervento tanto atteso che vedrà a breve il suo “start”. Lunedì 8 giugno partiranno i lavori di rifacimento in piazza Santa Maria Consolatrice, a Casal Bertone. Un'operazione aspettata da anni e che punterà alla messa in sicurezza dei luoghi, per restituirli al quartiere nella loro piena. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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