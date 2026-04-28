Santa Maria al via gli interventi di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici in centro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici nel centro della frazione di Santa Maria, lungo via Landi. Le operazioni riguardano le aree considerate vuoti tecnici, situate nel cuore della zona centrale. I lavori sono stati avviati recentemente e prevedono interventi di recupero e riqualificazione degli spazi. La zona interessata si trova nel centro della frazione di Santa Maria, lungo via Landi.

Al via gli interventi di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici situati nel pieno centro cittadino della frazione di Santa Maria, in via Landi. I lavori, già oggetto di approvazione del progetto esecutivo nei mesi scorsi, entrano ora nella sua fase operativa con l’obiettivo di fornire alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fregene, al via la riqualificazione del parco di via Maiori: gli interventiFiumicino, 17 marzo 2026 – Rientra tra le attività di sistemazione e valorizzazione dei parchi del territorio l’intervento avviato oggi presso il... Leggi anche: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Maria delle Mole Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Villa Santa Maria al via i festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari; Santa Maria al Bagno, quando il giorno lascia spazio alla notte; Escursione al Santuario di Santa Maria in Castello di Vecchiano; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026. Santa Maria, al via gli interventi di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici in centroL’intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale volta alla valorizzazione degli spazi urbani e al rafforzamento dei servizi per cittadini e visitatori ... salernotoday.it Halloween a borgo Santa Maria: al via un contest da brividiChi lo ha detto che Halloween è solo per i più piccoli? La festa più spaventosa dell’anno conquista anche gli adulti, grazie a un’iniziativa originale promossa dai comitati Borgo Santa Maria aps e ... ilmessaggero.it L’apparizione della Madonna~nel 1842 ~ Santa Maria delle Fratte- ad Alphonse Ratisbonne - facebook.com facebook #26aprile A Santa Maria in Trastevere preghiamo per la #pace in tutti i paesi colpiti da guerra, violenza, terrorismo. santegidio.org/pageID/30040/l… x.com