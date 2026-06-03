Dal 2027, il centro diurno Una Casa a Caldine passerà alla gestione della Società della Salute, secondo quanto comunicato dal Comune. La decisione riguarda un passaggio controllato, che sarà supervisionato dall’amministrazione locale. La struttura continuerà a offrire servizi sociali, con il trasferimento che avverrà in modo diretto e senza interruzioni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’ente pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità del passaggio.

Il centro diurno Una Casa a Caldine dal 2027 passerà alla Società della Salute. La novità è emersa durante le illustrazioni delle variazioni di bilancio appena approvate, che prevedono lo stanziamento di 46mila euro per un passaggio che desta preoccupazioni e crea incertezza sul futuro dell’apprezzato luogo di aggregazione, dove una dozzina di ragazzi e adulti con disabilità svolgono attività di socializzazione. Ubicato nella piazza centrale del paese, Casa Caldine ha infatti una posizione privilegiata che ha permesso di favorire l’ integrazione con la comunità. "Monitoriamo questo passaggio – ha detto il consigliere comunale Davide Tanganelli dei Cittadini per Fiesole – Casa Caldine è un vanto per il Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Caldine alla Società della Salute: "Passaggio controllato dal Comune"

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