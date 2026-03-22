Famiglia nel bosco c' è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune | Hanno scelto quella

Una famiglia che vive nel bosco ha comunicato di aver deciso di trasferirsi nella casa messa a disposizione dal Comune, che sarà loro offerta gratuitamente. La data del trasloco è stata fissata e si svolgerà nelle prossime settimane. La famiglia ha confermato la scelta di quella soluzione abitativa e ha indicato il giorno in cui avverrà il trasferimento.

La famiglia nel bosco trasloca in una nuova casa. In attesa degli sviluppi futuri sul ricongiungimento dei tre figli, ci sarebbe la data del trasferimento di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nell’abitazione offerta dal Comune di Palmoli. Un passaggio reso necessario anche dalla scadenza del comodato d’uso concesso dal ristoratore, Armando Carusi. Il trasferimento della famiglia nel bosco Il contratto de “La casetta di nonna Gemma”, la struttura che l’imprenditore di Ortona e la figlia Leonora Carusi avevano deciso di mettere a disposizione gratuitamente alla famiglia, scade infatti il 31 marzo. “Hanno preferito la casa del Comune anche per non approfittare della nostra disponibilità e per dare un segnale: hanno fiducia nelle istituzioni” ha spiegato l’imprenditrice, come riportato da Il Messaggero. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: "Hanno scelto quella" Articoli correlati Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochiI tre “bambini del bosco”, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal padre Nathan dai lavori in casa all'homeschoolingNathan Trevallion ha fatto il punto sulle ultime notizie su quello che ormai è noto come il caso della famiglia nel bosco. Famiglia nel bosco: ecco la nuova casa offerta dal Comune di Palmoli - Vita in diretta 25/11/2025 Tutto quello che riguarda Famiglia nel bosco c'è la data del... Temi più discussi: Cosa c’entra la vicenda della famiglia nel bosco con il Sì al referendum; Famiglia nel bosco, la Garante: Non c'è nessuno sciopero della fame dei bambini; Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà della famiglia nel bosco: Estintore umano, mette i suoi figli sempre davanti a tutto; Famiglia nel bosco, Nathan verso ricongiungimento. Garante infanzia: I bambini sono traumatizzati. È tutto registrato Famiglia nel bosco, cosa c’è nel cellulare della zia dei bambiniScopri la complessa vicenda della famiglia del bosco: tra battaglie legali e accoglienza dei bambini, il futuro della coppia resta incerto. bigodino.it Stai con la famiglia nel bosco o con lo Stato? Già la domanda è ingannevoleLa vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco è diventata rapidamente qualcosa di molto diverso da ciò che avrebbe dovuto essere: un episodio delicato che riguarda dei bambini e che meriterebbe sil ... ilfattoquotidiano.it Per l'avvocato della famiglia Poggi, le indiscrezioni diffuse dal Tg1 sulla perizia della professoressa Cattaneo non porterebbero nessuna novità. Eppure la perizia sembra indicare una dinamica più articolata del delitto della 26enne a Garlasco il 13 agosto 200 facebook Agnolo Tori detto Bronzino (Firenze 1503- 1572), Sacra Famiglia con San Giovannino (Madonna Panciatichi), 1539-1540, olio su tavola #uffizi uffizi.it/opere/madonna-… x.com