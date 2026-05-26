Ida Di Filippo ha dichiarato di sentirsi sopraffatta dal successo, affermando che il suo tempo libero è praticamente scomparso. Insieme al futuro marito, ha rivelato di aver riorganizzato gli spazi della loro vita. Attualmente è protagonista del programma televisivo “Turisti per case” su Real Time, dove lavora con Tommaso Zorzi e Gianluca Torre. Lo show si concentra sulla ricerca dell’host ideale capace di offrire un’accoglienza che faccia sentire gli ospiti come a casa.

Ida Di Filippo assieme a Tommaso Zorzi e Gianluca Torre è in onda su Real Time con “Turisti per case”, lo show dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza più confortevole possibile. Ma il pensiero dell’immobiliarista Di Filippo è tutto rivolto alle prossime nozze con Pietro Albano. “Per fortuna ho il supporto di una wedding planner, fondamentale in questo momento,- ha detto a Leggo – altrimenti non mi sarei più sposata. Noi viviamo al Nord e ci sposiamo al Sud, quindi può immaginare l’organizzazione. Però siamo a buon punto. È quasi tutto pronto, anche l’abito che avevo in mente da sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sentita travolta dal successo. Il tempo libero di prima non esiste più. Con il mio futuro marito abbiamo ridistribuire gli spazi”: così Ida Di Filippo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kind-heartedness: A kind police officer helps an elderly woman in distress amidst her despair

Notizie e thread social correlati

“Mi sono sposata a 56 anni così non devo stare insieme a mio marito tutta la vita. Non abbiamo neanche più la voglia di fare casino e di tradirsi”: così Nathaly CaldonazzoRecentemente, la showgirl ha condiviso pubblicamente la propria decisione di sposarsi a 56 anni, affermando che questa scelta le permette di evitare...

Ida Di Filippo: «Mi sposo al mare, con duecento invitati e una montagna di dolci. Pietro? È la mia spalla da tredici anni. Il successo non me l’aspettavo, ma il mio sogno resta mangiare spaghetti alle vongole con l’uomo che amo»Ida Di Filippo, nota per il suo ruolo in programmi televisivi come Turisti per case trasmesso su Real Time, ha annunciato il suo matrimonio durante...