Un terzino classe 1992 è libero di firmare con qualsiasi squadra. L’Inter sta valutando un possibile sostituto per Dumfries, con un profilo che unisca esperienza e freschezza fisica. La società sta considerando varie opzioni e potrebbe puntare su un giocatore senza costi di trasferimento. La trattativa ancora non ha ufficialmente preso piede, ma si tratta di un’ipotesi concreta.

di Stefano Cori Carvajal è un nome uscito in orbita Inter, il terzino classe 1992 è libero di accasarsi a parametro zero. La prima vera notizia bomba di questa sessione estiva di calciomercato, non ufficialmente iniziata, è la partenza di Denzel Dumfries. L’esterno andrà al Real Madrid, gli spagnoli hanno deciso di esercitare la clausola da 20 milioni di euro presente sul contratto per portarselo a casa. L’Inter sulle fasce ora andrà a fare due colpi, l’obiettivo principale resta Marco Palestra (valutato circa 4050 milioni dall’Atalanta) ma ora non è da escludere anche un colpo di esperienza. Carvajal all’Inter da svincolato, può essere un’idea alla Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Carvajal a zero all’Inter, idea per rimpiazzare Dumfries: Palestra più un profilo di esperienza

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Así se despidió Dani Carvajal del Real Madrid: los detalles de su último partido I MARCA

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Palestra l’Inter fa sul serio, la clausola di Dumfries un motivo in più: pronto un tentativoLa società ha deciso di avanzare un’offerta di circa 40 milioni di euro per il terzino, sfruttando la clausola rescissoria presente nel contratto.

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