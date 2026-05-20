Inter conferme sull’idea Carvajal | esperienza e mentalità vincente per la fascia nerazzurra

L'Inter sta considerando l'acquisto di un difensore con esperienza e mentalità vincente per rinforzare la propria rosa. La dirigenza ha mostrato interesse per un calciatore spagnolo, noto per la lunga carriera e le qualità in campo. L'allenatore ha espresso apprezzamento per il profilo del veterano, che potrebbe essere un tassello importante nel reparto difensivo. La trattativa sembra avanzata e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.

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di Alberto Petrosilli Chivu punta sullo spagnolo Carvajal: il profilo del veterano convince la dirigenza. Primi contatti in corso. L’Inter starebbe valutando con grande attenzione il profilo di Dani Carvajal per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fichajes, il club nerazzurro sarebbe oggi la squadra maggiormente interessata ad assicurarsi il terzino spagnolo a parametro zero. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’idea della dirigenza sarebbe quella di aggiungere alla squadra un calciatore di enorme esperienza internazionale, capace di portare leadership, personalità e mentalità vincente dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, conferme sull’idea Carvajal: esperienza e mentalità vincente per la fascia nerazzurra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Napoli, conferme su Khalaili dell’Union Saint Gilloise: l’idea per la fascia destraManchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Calciomercato Fiorentina:... Inter su Carvajal: i nerazzurri pensano al colpo d’esperienza per la difesadi Alberto PetrosilliIl difensore spagnolo Carvajal può diventare un’occasione a parametro zero: a giugno lascerà infatti il Real Madrid L’addio di... TS - Inter, Pepo Martinez vicino alla permanenza. Idea Provedel da viceJosep Martinez sembra sempre più vicino alla conferma all'Inter. Dopo un'annata difficile, l'estremo difensore spagnolo ha trovato il suo spazio, soprattutto nel finale di stagione, conquistando da ti ... msn.com Calciomercato Inter, sempre viva l'idea Leoni e il pensiero di Romano su Bastoni-BarcaL’estate dell’Inter si preannuncia calda, soprattutto in difesa. Tra possibili cessioni e fine ciclo per diversi elementi, il reparto arretrato è destinato a cambiare volto. In questo scenario, torna ... tuttomercatoweb.com