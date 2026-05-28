La società ha deciso di avanzare un’offerta di circa 40 milioni di euro per il terzino, sfruttando la clausola rescissoria presente nel contratto. La trattativa si sta intensificando, con la volontà di chiudere l’affare nelle prossime settimane. La clausola di Dumfries rappresenta il principale elemento che ha spinto la società a muoversi concretamente. Per ora, l’Inter non ha commentato ufficialmente, mentre si attende una risposta dall’entourage del giocatore.

di Stefano Cori Palestra è pronto a presentare un’offerta all’Inter da circa 40 milioni di euro, la clausola di Dumfries una spinta in più. L’Inter ha scelto Marco Palestra ed è intenzionato a fare un vero e proprio tentativo concreto. I nerazzurri non si faranno fermare da quella che è la valutazione dell’Atalanta, società titolare del cartellino dell’esterno che ha fatto una stagione in prestito al Cagliari. E’ stato il miglior difensore della Serie A 20252026 ed ora è l’oggetto del desiderio di diversi top club italiani e non solo. Il classe 2005 può essere l’uomo giusto per mister Cristian Chivu per rinforzare ancora di più il reparto degli esterni a disposizione de tecnico romeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra l’Inter fa sul serio, la clausola di Dumfries un motivo in più: pronto un tentativo

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