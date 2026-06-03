Carta costituzionale e partecipazione democratica a Lioni l' arcivescovo Cascio incontra gli amministratori dei trenta comuni della diocesi

A due giorni dall’anniversario del referendum che abolì la monarchia, l’arcivescovo ha incontrato gli amministratori di trenta comuni della diocesi. L’evento, intitolato “Carta costituzionale e partecipazione democratica”, si è svolto a Lioni. L’incontro segue le iniziative della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, tenutasi a Trieste nel 2024. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti discussi.

A due giorni dall’anniversario degli ottant’anni del Referendum istituzionale che convertì la Monarchia in Repubblica e volendo seguire le orme della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia svoltasi a Trieste nel 2024, l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia organizza il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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