Morto a 90 anni mons Mario Milano fu arcivescovo della diocesi di Aversa fino al 2011

È morto a 90 anni mons. Mario Milano, arcivescovo della diocesi di Aversa dal 1998 al 2011. Era nato un mese prima della sua scomparsa e risiedeva a Frattamaggiore. I funerali si terranno domani nella Cattedrale normanna.

Aveva compiuto 90 anni un mese fa: era stato arcivescovo di Aversa dal 1998 al 2011. Viveva a Frattamaggiore, i funerali domani nella Cattedrale normanna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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