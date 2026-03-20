Il Fai apre i cancelli di un giardino alle porte di Massa, un luogo che sembra uscito da un racconto, dove la primavera si manifesta in modo esplosivo. Si tratta di uno spazio tra arte e natura, con colori vivaci e atmosfere che invitano alla contemplazione. Il giardino, descritto come un bosco magico, invita i visitatori a immergersi in un paesaggio che rallenta il tempo.

Un luogo, alle porte di Massa, dove la primavera non arriva: esplode. Un angolo sospeso tra arte e natura, dove i colori sembrano accendersi con una forza quasi teatrale e il tempo rallenta fino a diventare contemplazione. È il “ Giardino Incantato ” della famiglia Lorenzetti, che domani e domenica aprirà i suoi cancelli ai visitatori richiamati dalle Giornate FAI di Primavera 2026, pronto a svelarsi al pubblico nel momento di massimo splendore. Qui la primavera diventa spettacolo naturale. I viali si accendono di colori, le fioriture si rincorrono e ogni scorcio sembra costruito per sorprendere. Le giornate di Primavera è il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Giardino incantato. Il Fai apre i cancelli del “bosco” magico alle porte della città

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