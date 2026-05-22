Resta schiacciato sotto il trattore | 90enne muore a Camaiore

Un uomo di 90 anni è morto dopo essere stato schiacciato sotto un trattore in un terreno agricolo nella località Metato, nel comune di Camaiore. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, quando il veicolo ha accidentalmente travolto l’anziano mentre era impegnato nelle attività agricole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Camaiore (Lucca), 22 maggio 2026 – Tragedia in un terreno agricolo in località Metato, nel comune di Camaiore. Un uomo del 1936 è rimasto schiacciato sotto il trattore ed è deceduto. I soccorritori hanbno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, ambulanza infermieristica, automedica e i carabinieri. E’ il secondo episodio di questo tipo in due giorni. Giovdì 21 c’era stata la morte di un altro 90enne sotto un trattore in provincia di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Resta schiacciato sotto il trattore: 90enne muore a Camaiore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CON IL TRATTORE GIU' NELLA SCARPATA: 89ENNE MUORE MENTRE FA L'ORTO | 09/05/2026 Sullo stesso argomento Si ribalta con il trattore e resta schiacciato sotto il mezzo: morto un 64enne nel BrescianoUn 64enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà a Serle (Brescia). Leggi anche: Umbria, muore schiacciato dal trattore Resta schiacciato sotto il trattore: 90enne muore a CamaioreCamaiore (Lucca), 22 maggio 2026 – Tragedia in un terreno agricolo in località Metato, nel comune di Camaiore. Un uomo del 1936 è rimasto schiacciato sotto il trattore ed è deceduto. I soccorritori ha ... lanazione.it Il Ghiaccio e il Sangue: Jannik Balboa abbatte il Muro di Mosca La trama sembrava scritta da un regista sadico: sotto 6-2, 5-7, 4-2 con l'avversario avanti nei vantaggi. Lì, nel cuore del sabato romano, è scattato qualcosa. La mente è volata a quel Natale del 19 x.com Si ribalta l’escavatore, frontaliere resta schiacciato: è in pericolo di vitaVarese, 3 aprile 2026 – Gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare una delle emergenze più drammatiche e silenziose, una scia di incidenti che attraversa cantieri e luoghi di lavoro in tutta ... ilgiorno.it