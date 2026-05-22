Resta schiacciato sotto il trattore | 90enne muore a Camaiore
Un uomo di 90 anni è morto dopo essere stato schiacciato sotto un trattore in un terreno agricolo nella località Metato, nel comune di Camaiore. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, quando il veicolo ha accidentalmente travolto l’anziano mentre era impegnato nelle attività agricole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Camaiore (Lucca), 22 maggio 2026 – Tragedia in un terreno agricolo in località Metato, nel comune di Camaiore. Un uomo del 1936 è rimasto schiacciato sotto il trattore ed è deceduto. I soccorritori hanbno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, ambulanza infermieristica, automedica e i carabinieri. E’ il secondo episodio di questo tipo in due giorni. Giovdì 21 c’era stata la morte di un altro 90enne sotto un trattore in provincia di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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