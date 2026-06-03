La nona edizione del Premio Nazionale “Città di Carosino” si conclude con la serata finale del teatro. La rassegna, promossa da CarusTeatro Aps, ha visto esibirsi compagnie provenienti da varie regioni italiane sul palcoscenico locale. La serata finale si terrà questa sera, segnando la chiusura della manifestazione. La manifestazione ha coinvolto diverse compagnie e pubblico locale durante le settimane di svolgimento.

Tarantini Time Quotidiano Si avvia alla conclusione la nona edizione del Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna promossa da CarusTeatro Aps che anche quest’anno ha portato sul palcoscenico compagnie provenienti da diverse regioni italiane. L’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 5 giugno alle ore 20.45 nella suggestiva cornice del Castello D’Ayala Valva di Carosino, dove saranno proclamati i vincitori del Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino e del Premio alla Regia “Salvatore Epifani – Carosino 2025”. Nel corso delle settimane, gli spettacoli in concorso sono stati valutati da una giuria di esperti chiamata a individuare le produzioni e gli artisti che si sono maggiormente distinti durante la manifestazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Carosino celebra il teatro: serata finale per il Premio Nazionale “Città di Carosino”

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